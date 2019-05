Craig und De Armas bekommen einen Sex-Coach

„Ein Intimitäts-Trainer wird jetzt während der Sexszenen am Set sein, mit Daniel Craig und dem neuen Bond Girl Ana De Armas arbeiten und das Skript durchgehen, um sicherzugehen, dass sie sich wohlfühlen werden. Es ist wirklich fortschrittlich und ein Schritt in die richtige Richtung - nicht nur für die Bond-Filme, sondern auch für die gesamte Filmbranche“, so der Insider abschließend.