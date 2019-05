Salzburger Eng nach Platz zwei DTM-Gesamtleader

Rast, der Champion von 2017, war vom zweiten Rang aus in den vierten Meisterschaftslauf gestartet. Überraschend von der Pole Position aus ins Rennen ging der 20-jährige BMW-Rookie Sheldon, der die Angriffe von Rast und Eng abwehrte. „Ich wollte in der zweiten Kurve zu viel“, erklärte Eng, der nach dem missglückten Manöver auf den fünften Rang zurückfiel. Ein Vorteil brachte Eng sein Boxenstopp in der achten Runde. Wieder auf der Strecke überholte er Robin Frijns und Timo Glock, die erst zwei Runden später an die Box gingen, und war Dritter.