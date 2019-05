Papierflieger-Piloten kürten ihre Weltmeister

In Salzburg ist am Wochenende das Finale der Papierflieger-Weltmeisterschaft über die Bühne gegangen. In der Kategorie „Longest Distance“ (längster Flug) setzte sich der US-Amerikaner Jake Hardy mit einer Flugweite von 56,61 Metern durch. Die längste Flugzeit - 13,33 Sekunden - erreichte der Flieger des Australiers Cameron Clark. In der Kategorie „Aerobatics“ siegte Kateryna Ahafonova aus der Ukraine.