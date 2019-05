Wutrede in Rom: Was Dominic Thiem vergessen hat

Rapid präsentierte am Freitag Zoran Barisic als neuen Sportdirektor. Jenen Mann also, von dem man sich vor drei Jahren als Trainer getrennt hatte. Ohne auch nur ansatzweise die fachliche Qualifikation des 48-Jährigen in Frage zu stellen, ist das als ziemlich eigenwillig zu erachten. Und die grün-weiße Klubspitze braucht nicht überrascht sein, wenn sogar grün-weiße Fans über sie einmal mehr verständnislos den Kopf schütteln.