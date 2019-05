Klinik-Chefin Drda neue Vizerektorin für Medizin?

Einerseits wäre das eine logische Besetzung, ist Drda doch aus ihrer Zeit als Büroleiterin des früheren LH Josef Pühringer heraus quasi „Gründungsmutter“ der Medizinfakultät (so wie Lukas „Gründungsvater“). Die zweite Logik ergibt sich daraus, dass Drdras Position an der KUK-Spitze durch die Einbringung in die neue Gesundheitsholding des Landes, die am 1. Juni ihre Arbeit aufnimmt, eher abgewertet worden ist; die darüberstehende Gesundheitsholding wird ja von den gespag-Chefs Karl Lehner und Harald Schöffl bzw. Oberchef Franz Harnoncourt geleitet.