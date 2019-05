OMV schafft 250 neue Arbeitsplätze in Wien

Das sei ein ganz klares Bekenntnis der OMV zum Innovationsstandort Österreich, so der Konzernchef weiter. Um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können, müsse man nämlich verstärkt auf Bereiche wie Digitalisierung und Innovation setzen. Konkret will man daher etwa in Gänserndorf (NÖ) ein Innovationszentrum aufbauen. Dort ist die Technologie für Erdöl- und Erdgasförderung angesiedelt. Darüber hinaus soll ein Datenmanagement installiert werden, dass die konzernweiten Informationen bündelt und so neue Potenziale für die OMV eröffnet.