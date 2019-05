Heidi Klum designte Micky-Maus-Ohren

In einem kurzen Video gab Heidi ihren Fans zudem Einblick in den kreativen Prozesses und verriet, dass sie einige verschiedene Modelle gezeichnet habe, bevor sie sich für das Diamantenmodel entschied. „Ich habe so viel Spaß dabei gehabt für die Kollektion eigene Designs zu entwickeln. Ich war von Mickys und Minnies ikonischem Style so sehr inspiriert, dass ich selbst sogar einige Designs im Kopf hatte - es war sehr hart sich für eins am Ende zu entscheiden!“, so Klum. „Ich freue mich sehr darauf, wenn die scheinenden Ohren herauskommen. Danke, Disney - es war eine Ehre!“