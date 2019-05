„Schmutziger Wahlkampf vertreibt die Wähler“

Der EU-Wahlkampf sorgt für Wirbel: In fast schon regelmäßigen Abständen wird über Skandale bei der FPÖ diskutiert, dazu sorgen noch Eigentore der SPÖ und politische Scharmützel von ÖVP, NEOS oder den Grünen für Schlagzeilen. Wie schmutzig ist der Kampf zwischen den Parteien? Und wem nützt die Eskalation in der Kommunikation der politischen Akteure überhaupt - vielleicht sogar dem Gegner? Diese und weitere Fragen stellte Moderatorin Katia Wagner ihren Gästen am Mittwoch im krone.tv-Studio. Alle Highlights der Sendung sehen Sie oben im Video. Die komplette Sendung finden Sie hier!