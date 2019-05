Steirischer Koch klagt an: „Man wird ausgenützt“

Nach 30 Jahren genug

In seiner 30-jährigen Laufbahn als Küchenmeister war das wohl der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Es reicht ihm: „Über die Jahrzehnte habe ich viel gesehen“, sagt Robert P. Es geht dabei um Mobbing und Ungerechtigkeiten bis hin zu hygienischen Problemen in einzelnen Gasthäusern. So konnte Robert P. etwa beobachten, wie Lebensmittel, die bereits beim Gast waren und zurückgingen, wieder verarbeitet wurden.