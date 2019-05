„Sehen durch Weinlesen“: Schule hilft dabei mit

„Die Produkte wurden unter Schülern, Lehrern, am Elternsprechtag und beim wöchentlichen Markt in Traisen verkauft“, berichtet Lehrer Wolfgang Neumann. Auch 2017/18 haben sich 18 Schüler mit ihrem Klassenvorstand und weiteren vier Lehrern beteiligt, ebenso wurde eine Projektzeitung gestaltet. „Dafür wurde unser Poly mit einem Gütesiegel und einem Preis ausgezeichnet “, so Direktorin Elisabeth Höhenberger.