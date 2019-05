„Müll im Tierfutter ist lebensgefährlich“

Max Wimmer: Schon, aber es sollte von Anfang an nichts auf Feldern landen. Die Leute überlegen offenbar gar nicht, was sie anrichten, wenn sie etwas in die Landschaft werfen. Da sind Alu-Dosen dabei, wenn die von den Maschinen in Kleinteile zerstückelt werden und ins Tierfutter gelangen, dann haben wir im schlimmsten Fall tote Tiere.