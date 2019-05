Auto rast in Fußgängergruppe - Deutscher (21) tot

Ein Autofahrer ist in Großsachsenheim in Baden-Württemberg in eine Fußgängergruppe gerast und anschließend geflüchtet. Ein 21-jähriger Mann starb, zwei Frauen und ein weiterer Mann im Alter von 22, 26 und 27 Jahren wurden verletzt, wie die Polizei mitteilte. Nach dem Täter wird gefahndet.