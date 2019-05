Pkw-Frontalcrash: Zwei Kinder (7, 11) verletzt

Zwei Kinder sind am Samstagabend bei einem frontalen Pkw-Zusammenstoß in niederösterreichischen Laxenburg verletzt worden. Die Buben im Alter von sieben und elf Jahren fuhren im Wagen eines 44-Jährigen aus dem Bezirk Baden mit, berichtete die Polizei. Der 45 Jahre alte, slowakische Lenker des entgegenkommenden Autos zog sich schwere Blessuren zu und wurde in das UKH Meidling nach Wien gebracht.