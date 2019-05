Hammer! Vettel schon bald in Mercedes-Boliden?

Mercedes-Teamchef Toto Wolff kann sich Sebastian Vettel eines Tages gut im Cockpit eines Silberpfeils vorstellen. Der vierfache Weltmeister aus Deutschland bringe „das Können und die Intelligenz mit, in einem Weltmeister-Auto zu sitzen“, sagte Wolff am Rande des Formel-1-Grand-Prix von Barcelona am Samstag. Dass Konkurrent Ferrari das oberste Ziel vieler Fahrer sei, respektiere er, so der Wiener.