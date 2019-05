Als Altausseer Bergleute dem Wahn die Stirn boten

Wie schwierig sich diese Suche mitunter gestaltet, erklärte Löscher der „Krone“ am Beispiel des Gemäldes „Büßende Magdalena“ von Nicolas Régnier: „Wir wissen mittlerweile, dass es 1938 einem jüdischen Rechtsanwalt in Wien gehört hat. Nur hilft uns das nicht weiter, denn damals gab es in Wien noch 1000 jüdische Rechtsanwälte.“