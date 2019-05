Derbe Worte über Salzburgs Erzbischof

Die Mitarbeiterin war zuerst gekündigt worden. Man sei mit ihrer Arbeitsleistung unzufrieden gewesen, sagte ihr Vorgesetzter am Freitag vor einer Zivilrichterin in Kärnten. Die Frau klagte gegen die Kündigung, die in weiterer Folge in eine fristlose Entlassung umgewandelt wurde. Grund für die Entlassung war die Causa „alter Depp“.