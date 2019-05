„Österreicherfeindlich“: FPÖ gegen Böhmermann

Keine vernunftorientierte Kulturpolitik

Der Grazer FPÖ-Klubobmann Armin Sippel versteht in Sachen Böhmermann jedenfalls keinen Spaß. Dass der Deutsche acht Millionen Österreicher als Debile bezeichnet (eine Anspielung auf Thomas Bernhards „Heldenplatz“) und eine Ausstellung in Graz machen darf, versteht Sippel nicht: „Die Freiheit der Kunst ist ein hohes Gut, aber keinesfalls kann es vernunftorientierter Kulturpolitik entsprechen, wenn die arbeitende Bevölkerung in einem von ihr finanzierten Haus vernadert wird.“