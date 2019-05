Wien will sich gegen Gastpatienten wehren

Kritik der eigenen Ärztekammer wegen zu wenig Personal wehrt SP-Gesundheitsstadtrat Peter Hacker gelassen ab: „Sorgen mache ich mir erst, wenn es zu viele Ärzte gibt.“ Ein Thema, das die Stadt allerdings nicht mehr ignorieren kann, sei die hohe Zahl der Gastpatienten. Im Schnitt sind 15 Prozent der Patienten in den KAV-Spitälern (AKH ausgenommen) nicht aus Wien. In manchen Fächern ist der In der Dermatologie, der Neurochirurgie und der Strahlentherapie ist jeder Dritte ein Gastpatient.