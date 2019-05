Tiroler Industrie legte auch 2018 weiter zu

Jene entlasten, die in der Heimat investieren

Die IV Tirol forderte bei der Steuerreform eine Entlastung jener Unternehmen, die am Standort Österreich in Produktion und Arbeitsplätze investieren. IV Tirol-Präsident Christoph Swarovski: „Wir gehen davon aus, dass es weitere Anpassungen im Steuersystem geben wird. Wichtig ist uns auch, dass die Entlastung für alle Unternehmen, unabhängig von ihrer Größe und der Gesellschaftsform, gelten muss.“