TV-Talk: „Das wird man ja noch sagen dürfen ...“

Ist in der politischen Debatte immer mehr erlaubt? Verrohen wir in den Streitgesprächen über Schwarz, Blau, Rot und Grün? Dürfen - oder sollen - Politiker immer alles sagen? Nach der sehr emotionalen Diskussion über den von Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) verwendeten Begriff „Bevölkerungsaustausch“ fragen wir am Mittwoch ab 19 Uhr auf krone.at und auch ab 22 Uhr auf n-tv unsere Gäste bei der „Krone“-TV-Talkshow mit Katia Wagner, was akzeptabel ist - und was bitte nicht verbreitet werden sollte.