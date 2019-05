Spuck-Affäre: Jeden Tag „fliegt“ ein Schüler

Blümel: „Lehrer müssen wieder mehr geschätzt werden“

Kanzleramtsminister Gernot Blümel (ÖVP), Sohn eines Lehrer-Ehepaares, sagt angesichts von immer mehr Drohungen, Attacken und Übergriffen in heimischen Klassen klar: „Gewalt hat an unseren Schulen nichts verloren. Es ist an der Zeit, dass Lehrer wieder mehr geschätzt werden müssen.“