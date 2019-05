Die Volksfeindin

„Wir arbeiten seit 1993 zusammen. Amélie ist meine Lieblingsregisseurin und auch Freundin. Umso mehr freut es mich, dass wir nun erstmals auch am Salzburger Landestheater miteinander eine Produktion gestalten“, so Juliane Köhler. Die deutsche Schauspielerin, die Kinofans aus „Aimée & Jaguar“ oder „Nirgendwo in Afrika“ bestens bekannt ist, und Regisseurin Amélie Niermeyer stellen sich einer ganz besonderen Herausforderung. Sie verwandeln nämlich Ibsens „Volksfeind“ kurzerhand in eine „Volksfeindin“ und eröffnen damit völlig neue Aspekte. Denn während die Titelfigur Dr. Stockmann, die wegen eines Umweltskandals in einen bitteren Konflikt gerät, im Original eher straight und zielstrebig agiert, erweist sie sich als Frau weitaus emotionaler und scheut auch den Blick über den Tellerrand nicht. „Die