Gmunden wälzt Pläne für das neue „Herzstück“

2,8 Millionen Euro vorgesehen

Den Rathausplatz zum Parkplatz umzufunktionieren, hätte aber ohnehin wenig Sinn. Es wäre höchstens denkbar, künftig einige Stellplätze für Einkäufe zu reservieren. Denn in der warmen Jahreszeit finden dort immer wieder Veranstaltungen statt. Und das soll auch nach der baulichen Umgestaltung so bleiben. Bereits im Herbst 2016 haben die Bürger ihre Wünsche einbringen können. Ernst wird es im nächsten Jahr: Denn im Budget 2020 hat die Stadt 2,8 Millionen Euro einkalkuliert. Derzeit wird noch an einem Masterplan, in den auch die Bürgerbefragung einfließt, gefeilt. Noch im Juni will sich die Stadt die Pläne vom Land absegnen zu lassen, weil auch ein Kredit dafür aufgenommen werden muss. Wie der Platz am Ende aussehen wird, ist aber noch offen.