„Rabenschwarzer Tag“ schockt Trainer Adi Hütter

„Es war eine fürchterliche Leistung an einem rabenschwarzen Tag“, gab Trainer Adi Hütter zu, „wir haben viel vermissen lassen, uns schlecht präsentiert, sind nicht in die Zweikämpfe gekommen“, sprach er die Dinge klar an. „Aber ich steige jetzt nicht auf eine Mannschaft drauf, die am Boden liegt!“ War ja auch „nur“ am Sonntag der Fall.