Serienmörder filmte Vergewaltigung mit dem Handy

Nach der Mordserie an sieben Frauen mit Migrationshintergrund in Zypern kommen immer mehr grausame Details ans Tageslicht. Nachdem der mutmaßliche Täter, ein 35-jähriger Hauptmann der Nationalgarde, gestanden hatte, fünf Frauen und zwei Mädchen brutal getötet zu haben, wurde nun bekannt, dass auch wegen zumindest einer Vergewaltigung gegen Nicos M. ermittelt werde. Der Soldat hatte auf seinem Handy ein Video gespeichtert, das zeigt, wie er in einem Auto eine Frau vergewaltigt.