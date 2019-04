Serienmörder machte Jagd auf Migrantinnen

„Erster Serienmörder Zyperns“

Am Freitag begleitete der als „erste Serienmörder Zyperns“ bezeichnete Mann die Polizei dann zu zwei Seen nahe einer stillgelegten Mine im Westen der Hauptstadt Nikosia, um die Einsatzkräfte bei der Bergung von Leichen anzuleiten. Der Verdächtige hatte den Ermittlern gestanden, dort drei seiner Opfer in drei verschiedenen Koffern versenkt zu haben. „Wir suchen Schritt für Schritt mit Tauchern“, erklärte ein Feuerwehrsprecher. Mit Erfolg: Die Einsatzkräfte zogen eine Tote in einem Koffer aus einem der Seen. Das Gepäckstück war mit einem Zementblock beschwert.