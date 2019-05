Thailands König Maha Vajiralongkorn gekrönt

Der neue König ist - neben drei Töchtern - der einzige Sohn der beiden. Rama X. heißt in voller Länge Maha Vajiralongkorn Bodin Dradebaya Warangkun („König der Blitze, Abkömmling von allmächtigen Gottheiten“). Im Volk ist er weniger angesehen als sein Vater. Aus drei gescheiterten Ehen hat er zwei Töchter und fünf Söhne. Er hält sich oft in Deutschland auf, in einer Villa am Starnberger See.