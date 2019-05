Geländewagen brannte in Werkstätte aus

Bei Schweißarbeiten geriet der Unterboden eines Fahrzeuges am Freitagabend in einer Werkstätte in Klagenfurt in Brand. Noch bevor die Berufsfeuerwehr eintraf, wollte der Besitzer mit einem Handfeuerlöscher Schlimmeres verhindern. Er wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Klinikum gebracht.