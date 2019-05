Asylprojekt sorgt in der Koalition für Unruhe

Von einem offenen Streit über dieses Asylprojekt will kein einziger Politiker aus den beiden Regierungsparteien wissen, ein Insider der Freiheitlichen nennt es aber „eine spürbare Dissonanz zwischen dem Kanzler und dem Innenminister“: So seien in der Ministerratssitzung am 24. April ziemlich klare Worte zu den 1,50-Euro-Job-Plänen des FPÖ-Ministers gefallen - und dieser habe wenig deeskalierend reagiert. „Was verständlich ist: Schließlich hat der Bundeskanzler selbst immer betont, dass er diese Stundenlohn-Regelung für Asylwerber so haben will, und auch deutlich gesagt, dass dieses Vorhaben mit ihm abgestimmt sei“, hörte die „Krone“ von einem Teilnehmer dieser Regierungssitzung.