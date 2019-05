Electric Nation: Aufmarsch der Elektronik-Stars

Wie auch schon beim letztjährigen Electric Nation in der Wiener Krieau, wird es auch in Graz eine Megabühne geben, die an Design und Technik kaum mehr zu überbieten ist. Das Electric Nation in Graz steht als Synonym für Party, Summer-Feeling und coole Musik. Um diesen Mix zu perfektionieren gibt es am Messegelände eine Aftershow-Party mit den DJ-Stars Brennan Heart, Headhunterz & Darren Styles, MNS Hardstyle Classics, Existenze und Concept Art. Das Line-Up kommt aus dem Hardstyle-Genre und garantiert maximalen Partyspaß. Einlass ist ab 21 Uhr.