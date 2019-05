Unfassbarer Messi setzt die nächsten Meilensteine

Lionel Messi hat am Mittwochabend einmal mehr bewiesen, warum er für viele der beste Fußballer der Geschichte ist. Mit einem Doppelpack gegen Liverpool sorgte der Barcelona-Ausnahmekönner für eine hervorragende Ausgangsposition vor dem Rückspiel am Dienstag in England. Mit seiner Galavorstellung setzte er zudem zahlreiche weitere Meilensteine.