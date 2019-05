Wie die Zukunft die Arbeit verändert

Welche Bevölkerungsschicht ist hauptsächlich vom Wandel betroffen?

In vielen Debatten werden die Jobs der Mitarbeiterin am Fließband oder des Friseurs als gefährdet angesehen. Die vermeintlich besser Gebildeten fühlen sich sicher, weil in den letzten 200 Jahren vor allem jene Arbeitnehmer verloren haben, die schlecht ausgebildet waren. Heute stellt sich die Sache anders dar. Künstliche Intelligenz könnte sehr gut ausgebildete Teilnehmer am Arbeitsmarkt unter Druck setzen, die in den 1980er-Jahren lange studieren mussten und die derzeit primär für ihre analytischen Fähigkeiten bezahlt werden. Genau in diesen Berufen werden Maschinen exponentiell besser.