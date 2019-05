Debatte um neues Gesundheitstelefon

Ständige Evaluierung notwendig

Es mag schon sein, so die Klubobfrau, dass es Einzelfälle seien, aber man könne gut und gern zehn bis 15 Minuten bei einem 30-minütigen Gespräch am Telefon einsparen. An einem Wochenende hätten rund 200 Personen pro Stunde angerufen. Zum Vergleich: Beim Gesundheitstelefon in NÖ habe man das ganze Jahr rund 16.000 Anrufe registriert, mit einer Beratung im Schnitt von 14 Minuten. Es brauche auch eine ständige Evaluierung, nicht erst in drei Jahren wie angekündigt, so die Kommunistin.