Gesundheitstelefon: Beratung und kein Notruf

Die schnelle Hilfe am Telefon: Um punkt 9 Uhr begann gestern in der Rotkreuz-Leitzentrale in Graz-Straßgang eine neue Zeitrechnung. Unter der Nummer 1450 ging das Gesundheits-Telefon in Betrieb, bei dem man sich von geschulten Krankenpflegern bei kleineren (oder auch größeren) Beschwerden beraten lassen kann. Die „Steirerkrone“ war bei der Premiere dabei.