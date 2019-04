Steuerreform wird größer als angenommen

Österreich gehört zu den sieben Ländern in Europa mit der höchsten Abgabenquote: An der Spitze liegt Frankreich mit 46,2 Prozent, gefolgt von Dänemark mit 45,7 Prozent und Belgien mit 44,9 Prozent. Nach unten wäre noch viel Platz: So liegt die Abgabenquote in Irland bei 23 Prozent, in Spanien bei 33,8 Prozent, und sogar in Deutschland sind es beispielsweise nur 39,1 Prozent.