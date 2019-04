„Happy End“ für Mini-Stier „Teddy“!

Der Stier ist vor zwei Jahren als Zwilling auf die Welt gekommen. Schon damals so ein Zwergerl! Und mit einem Defekt am Maul, wodurch das Neugeborene weder bei der Mutter saugen, noch aus dem Flascherl trinken konnte. Winter: „Der Bauer hat sich die Mühe gemacht, ihn mit Muttermilch aus einer Spritze aufzuziehen. Er hat es geschafft!“ Zwei Jahre ist der Stier jetzt alt - und winzig! Mit seinen 80 Zentimetern kommt er grad an einen großen Hund heran. Nur: Jetzt konnte der Bauer den Stier nicht mehr adäquat unterbringen. Also hing er kurzfristig an einer Kette.