84-jährige Autolenkerin krachte gegen Böschung

Eine 84-Jährige aus dem Bezirk Freistadt fuhr am 29. April 2019 um 8:10 Uhr mit ihrem Pkw auf dem Güterweg Althaus in Richtung Wartberg ob der Aist. In der Ortschaft Althaus kam sie aus bisher ungeklärter Ursache links von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Terrassenböschung eines Hauses.