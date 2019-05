Traktoren und Bagger bringen Löschwasser

Mehr als 700 Feuerwehrleute und weitere Freiwillige waren am Wochenende im Bezirk Waidhofen an der Thaya auf den Beinen. Der Grund: Vom Eulenbacher Berg bei Vitis über den Schacherwald bei Kleinreichenbach und das Bruckholz nahe Waldkirchen bis zum Halterberg bei Pfaffenschlag wurden am Sonntag in den frühen Morgenstunden Feuer gemeldet - so lautete die Annahme bei dieser großflächigen Einsatzübung. „Insgesamt nahmen daran 83 Ortsfeuerwehren teil“, berichtet ein Sprecher. Im Mittelpunkt stand die Bereitstellung des nötigen Löschwassers auch in entlegenen Forstgebieten. Und dabei sind die Florianis im Ernstfall auch auf die tatkräftige Unterstützung der Landwirte angewiesen. Diese waren daher auch am Wochenende eingebunden. Mit Traktoranhängern und sogar Baggern bauten Bauern in vielen Gemeinden eine Zulieferkette für das notwendige Nass auf.