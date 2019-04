Neue SPÖ-Wahlplakate: Kampf gegen den Rechtsruck

Die SPÖ hat am Montag ihre zweite und abschließende Plakatwelle für die EU-Wahl lanciert. Geworben wird um Beteiligung, inhaltlich setzt man auf den „Menschen“. Bei der Wahl gehe es auch darum, den Rechtsruck in Europa zu verhindern, erklärte Spitzenkandidat Andreas Schieder. Die öffentlich gewordenen Verbindungen zwischen der FPÖ und den rechtsextremen Identitären zeigten, dass „die FPÖ nicht ein Problem mit dem rechten Rand hat, sondern der rechte Rand ein elementarer Teil und der Kader der FPÖ ist“, so SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda. In den letzten Wochen habe sich aber eines gezeigt: „Mit diesem ganzen identitären Dreck will die überwältigende Mehrheit der Österreicher nichts zu tun haben.“