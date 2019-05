Amon Amarth: Wikinger in den Mainstream-Charts

Mut zu mehr Klassik

Mit einer Wagenladung Testosteron in den Gitarren verschreiben sich Amon Amarth auf „Berserker“ nicht nur der tiefergeschraubten Harmonielehre der eigenen Vergangenheit, sondern experimentieren mehr als je zuvor mit möglichst viel Breitenwirksamkeit, ohne aber die eigenen Ideale aufzugeben. So gibt es nicht nur partiell Platz für Klargesangspassagen, die Frontmann Hegg schon länger ein wichtiges Anliegen waren, auch die Gitarrenarbeit des Duos Olavi Mikkonen und Johan Söderberg scheint sich durch den kalifornischen Sonneneinfluss verändert zu haben. Hinter dem Überbau „Melodic Death Metal“ ist der Mut zur klassischen Heavy-Gitarre ausgeprägter denn je und deutlich hörbare Einflüsse von Iron Maiden lassen sich vor allem in der zweiten Albumhälfte „When Once Again We Can Set Our Sails“ oder dem pathetischen „Wings Of Eagles“ verorten. Dass man keine Angst vor Geschunkel hat, bewies die Band auf „Jomsviking“ schon mit dem furchtbaren Methorn-Schwinger „Raise Your Horns“, im Gegensatz zur derartigen Peinlichkeiten sind die Riffkanonaden auf den neuen Songs aber zumindest von druckvoller Brillanz, auch wenn Songs wie „Raven’s Flight“ oder „Crack The Sky“ einer Kitschgrenze sehr nahekommen.