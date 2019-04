Spanien: Extreme Rechte erstmals im Parlament

Rechtsextreme Vox fordert sofortige Abschiebung aller illegalen Migranten

Die erst 2013 gegründete rechtsextreme Partei Vox forderte im Wahlkampf die sofortige Abschiebung aller illegalen Migranten. Ihr Ziel sei auch eine Abschottung der spanischen Nordafrika-Exklaven Ceuta und Melilla im Trump-Stil mit einer Mauer von Marokko. „Espana lo Primero“ - „Spanien zuerst“ lautet das Motto der Partei in Anlehnung an Trumps „America First“. Vox-Chef Santiago Abascal macht die illegalen Migranten direkt für den angeblichen Anstieg der Kriminalität in Spanien verantwortlich - obwohl offizielle Statistiken beiden Behauptungen widersprechen. Das erinnert alles ein wenig an die erst 1975 geendete Franco-Diktatur.