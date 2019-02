Spaniens Premier ruft Neuwahlen aus

Nun ist es fix: In Spanien gibt es Neuwahlen. Der mit seinem Budgetentwurf im Parlament gescheiterte sozialdemokratische Premier Pedro Sanchez hat am Freitag bekannt gegeben, dass am 28. April ein neues Parlament gewählt werde. „Spanien hat keine Minute zu verlieren, Spanien muss vorwärtskommen“, erklärte der Premier nach einer Sondersitzung seines Kabinetts am Freitag. Für denselben Tag sind in Spanien Kommunal- und Regionalwahlen geplant. Die nächste reguläre Parlamentswahl wäre eigentlich erst im Juni 2020 fällig gewesen.