„Ich bin so dumm, habe alles weggeschmissen“

Das Drama am Baku City Circuit – nach zwölf Minuten in Q2 krachte Ferraris Jungstar Charles Leclerc in der Schlosskurve in die Streckenbegrenzung. „Ich bin so dumm, wirklich so dumm“, schimpfte der Monegasse. Nachdem er sich vor dieser Kurve acht kurz verbremst hatte, wurde er zum Passagier. „Ich brauche nach keinen Ausreden zu suchen, das war klar mein Fehler“, sagte jener Mann, der die freien Trainings dominiert hatte. „Ich will jetzt nichts Blödes sagen, aber heute war die Pole drinnen. Ich habe alles weggeschmissen. Es tut mir so leid fürs ganze Team.“