Zum Wallner-Abschied: Grödig knackte den Leader

23 Runden hatte der designierte Zweitliga-Aufsteiger Dornbirn eine weiße Weste. Am Samstag fiel der Westliga-Leader erstmals um! Grödig siegte dank des Goldtores von Joker Yarat in der Nachspielzeit 1:0 - zur Freude von Ex-Goalgetter Roman Wallner, der verabschiedet wurde. In der Salzburger Liga gab die Austria im Titelkampf beim 4:4 in Thalgau Punkte ab!