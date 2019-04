Jetzt kommen auch auf „Mahü“ Anti-Terror-Poller

„Temporeiches Einfahren“ wird verhindert

Aufgestellt werden die neuen Möbel und Poller in den kommenden Monaten, und zwar jeweils am Beginn der beiden Begegnungszonen bei der Kaiserstraße und der „Zweierlinie“. Dennoch sei es weiterhin möglich, in die Begegnungszonen einzufahren, da die Poller versetzt angeordnet werden, hieß es. Ein „temporeiches Einfahren“ werde dadurch allerdings verhindert.