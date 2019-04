Explosionsgefahr bei Großbrand in Golling

Großalarm hat es am Donnerstagabend für die Feuerwehren in Golling im Salzburger Tennengau gegeben. In einer brennenden Werkstatt waren mehrere Gasflaschen gelagert, weswegen Explosionsgefahr herrschte. Außerdem waren angrenzende Wohnhäuser von den Flammen bedroht. Die Hilfskräfte hatten den Einsatz nach rund vier Stunden beendet. Verletzt wurde niemand.