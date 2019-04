Einbrüche bei Juwelieren geklärt: Duo ist in Haft

Drei weitere Einbrüche stehen vor der Klärung

Den Verdächtigen - sie geben nur den Einbruch in Wiener Neustadt zu - wurden drei weitere Straftaten nachgewiesen: In der Nacht zum 2. April schlugen sie in Bruck (Mittergasse) die Panzerglasscheibe eines Juweliergeschäftes ein und stahlen zahlreiche Eheringe. Am 4. April gegen ein Uhr zerstörten sie in Gratkorn bei einem Juwelier die Verbundglasscheibe und erbeuteten Schmuck im Wert von etwa 30.000 Euro. Und am 22. April brachen sie in Graz (Hackhergasse) in eine Bäckerei ein.