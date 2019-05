Causa Krankenhaus Nord: Skandal oder „Erfolg“?

Die Geschichte des Wiener Großspitals KH Nord war von Beginn an keine leichte. Nahezu wöchentlich wurden neue Ungereimtheiten aufgedeckt. Neben Kostenüberschreitungen, Bauverzögerungen und zahlreichen Rücktritten war der 95.000 Euro teure „Energie-Schutzring“ nur ein Stein im Mosaik der Skandale, die das Spital von Anfang an begleitet haben. Die rot-grüne Stadtregierung hingegen bleibt nach dem Endbericht der Untersuchungskommission selbstbewusst und versichert, das KH-Nord sei „ein hochmodernes Vorzeigespital geworden.“ Ist das KH-Nord nun ein Skandal oder ein „Erfolg“? Diese Frage stellt Katia Wagner in der aktuellen Ausgabe ihrer Polit-Talkshow unter anderem Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) und U-Kommissions-Mitglied Ingrid Korosec (ÖVP). Die Sendung startet am Mittwoch ab 19 Uhr hier auf krone.at und ist um 22 Uhr zum zweiten Mal in Folge auch auf n-tv Austria zu sehen.