Ostern, 2019: 359 Tote, mehr als 400 Verletzte - das ist die abscheuliche Bilanz des Attentats in Sri Lanka am vergangenen Sonntag. Was bleibt, sind Fassungslosigkeit, Wut und Trauer. Der Terroranschlag reiht sich in eine Serie mörderischer Attentate ein. Es ist eine grausame Welt, in der wir leben.