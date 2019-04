Schweres Erdbeben erschüttert die Philippinen

Warnungen wegen Nachbeben

Das Epizentrum des Bebens lag in der Stadt Castillejos in der Provinz Zambales, wie die Erdbebenwarte Phivolcs in Quezon City mitteilte. In der Stadt mit knapp 65.000 Einwohnern rannten Menschen in Panik auf die Straßen, einige Gebäude stürzten ein. Entlang einer Hauptverkehrsstraße wurden demnach Risse und Steinschläge beobachtet. Laut dem Direktor der Erdbebenwarte wurde keine Tsunami-Warnung ausgerufen. Er rief die Menschen jedoch wegen möglicher Nachbeben zur Vorsicht auf.